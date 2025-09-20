Arsa ve konut satışları başlıyor! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 29 ilde 449 taşınmazı ihaleye çıkarıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 1-2 Ekim tarihlerinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 29 ildeki 449 taşınmazı açık artırmayla satışa sunacak.
449 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan toplam 449 taşınmaz için ihaleye çıkıyor. Satışlar 1-2 Ekim tarihlerinde açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.
29 İLİ KAPSIYOR
Satışa sunulacak taşınmazlar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 29 ili kapsıyor. Bu iller arasında Van, Şırnak, Bingöl, Sakarya, Eskişehir, Nevşehir, Amasya, Tokat, Erzurum, Adana ve Osmaniye de bulunuyor.
EN ÇOK TAŞINMAZ MERSİN’DE
Listede en dikkat çeken şehir Mersin oldu. Tek başına 285 taşınmaz burada satışa çıkarılacak. Ayrıca Muğla’da 29, İstanbul’da 21, Ankara’da 18, İzmir’de 12, Balıkesir’de 13 taşınmaz yer alıyor.
DİĞER İLLERDEKİ SAYILAR
Şanlıurfa’da 11, Mardin’de 8, Konya’da 7, Muş ve Kars’ta 6, Diyarbakır ve Niğde’de 4’er, Sivas’ta 4, Samsun’da 3, Antalya’da 3, Bursa ve Aydın’da ise 2’şer taşınmaz açık artırm
ÖDEME KOLAYLIĞI SUNULACAK
Taşınmazlar, ihale üzerinde kalan alıcının talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Alıcılar yüzde 25 peşinatlasahip olabilecek, kalan tutar için 24 ay vade uygulanacak.
AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ
Satış için açık artırmalar 1-2 Ekim’de saat 10.30’da başlayacak. İhaleler hem Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımla, hem de çevrim içi olarak yapılabilecek.
MERSİN İÇİN ÖZEL TARİH
Mersin’deki 285 taşınmaz için ayrı bir organizasyon yapılacak. Bu satışlar, 2 Ekim Perşembe günü Mersin Hilton SA Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
DETAYLAR
Açık artırma kapsamında yer alan taşınmazların konum ve görselleri “www.emlakyonetim.com.tr” internet adresi üzerinden görülebilecek.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, satışların şeffaflık ve erişilebilirlik esaslarıyla yapılacağını duyurdu. Bakanlık, bu ihalelerin kentsel dönüşüm sürecine de kaynak oluşturacağını belirtti.