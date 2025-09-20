Arsa ve konut satışları başlıyor! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 29 ilde 449 taşınmazı ihaleye çıkarıyor

29 İLİ KAPSIYOR



Satışa sunulacak taşınmazlar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 29 ili kapsıyor. Bu iller arasında Van, Şırnak, Bingöl, Sakarya, Eskişehir, Nevşehir, Amasya, Tokat, Erzurum, Adana ve Osmaniye de bulunuyor.