Aselsan'dan (ASELS) rekor anlaşma
Aselsan Elektronik Sanayi yeni iş ilişkisi kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile iş payı tutarı 365.625.000,- TL ve 18.750.000 USD olan Radar ve Elektronik Harp Sistemleri tedariği, aviyonik yazılım geliştirilmesi ve entegrasyonuna yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
Aselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında satışların net satışlara oranındaki payı %56,5;
Ticari alacak/borç içindeki payı ise % 43,9 olarak belirtilmekte.
Açıklamada şunlar kaydedilkdi:
- ASELSAN ve TUSAŞ İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar ve Elektronik Harp Sistemleri tedariği, aviyonik yazılım geliştirilmesi ve entegrasyonuna yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN iş payı tutarı 365.625.000,- TL ve 18.750.000,- ABD Doları'dır.
Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapılmıştır.
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ASELS) Firmasının Faaliyeti ve Ortaklık Yapısı
• Tescil Yeri ve Tarihi : Ankara – Kasım 1975
• Borsaya Kote Olduğu Tarih : Haziran 1990
• Borsada İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar
ASELSAN FAALİYETLERİ NELER?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Her türlü kurum kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektrooptik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje mühendislik danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS) BORSADA PERFORMANSI BUGÜN (16.05.2023) NASIL?
Bugün (16 Mayıs saat: 11:13 itibariyle) BİST100 endeksi, 4.509,34 puan ve % 0,18 yatay artıda. ASELS hisseleri ise 41,80 TL fiyatından ve % 3,16 oranında düşüşte.
Hissenin açılış fiyatı 40,78 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 40,70 TL, en yüksek ise 42,08 TL fiyatını gördü.
Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 21,54 TL ve en yüksek ise 69,70 TL oldu.
Kaynak: https://www.halkaarz.net/aselsandan-rekor-anlasma