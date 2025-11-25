Asgari ücret için geri sayım başladı! Ünlü ekonomist rakamı duyurdu
Milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Aralık ayında ilk toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Kritik süreç öncesinde, Ekonomist Muhammet Bayram'dan dikkat çeken bir analiz geldi.
2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için çalışanlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararlarını merakla bekliyor.
Zam maratonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aralık ayının başlarında işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geleceği ilk toplantı ile başlayacak.
Haber Global'e göre, bakan Işıkhan, sürecin başlangıcına dair yaptığı açıklamada, asgari ücretin çalışma hayatındaki en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurguladı.
Işıkhan, temel önceliklerinin sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varması olduğunu belirtti:
"Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum."
ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELİŞTE
Komisyonun toplanması öncesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2.55, yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 olarak açıklanmıştı.
Yıllık enflasyonun tam olarak belirlenmesi için sadece iki aylık verinin daha açıklanması bekleniyor.
Yıl sonu enflasyon beklentileri de yükseldi. Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için yüzde 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen enflasyon tahminini, yüzde 31 ila 33 arasına yükseltti.
Ayrıca, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de kasım ayında enflasyon beklentilerini yüzde 31,77’den yüzde 32,20’ye çıkardı.
Sabah YouTube kanalında tahminlerini açıklayan Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücretin bu yıl devlet ve işveren tarafından belirleneceğini, TÜRK-İŞ'in komisyonda olmayacağını açıkladı.
Asgari ücretin sadece taban ücret değil, bütün zam oranlarını ilgilendiren bir tutar olduğunu vurguladı. Bayram'ın tespitlerine göre zam kararındaki önemli ipuçları şunlar:
Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmadığı için, Bayram bu durumda yıllık enflasyonun baz alınması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini yüzde 31-33 arasına yükseldi.
Bir diğer önemli ipucu ise bütçedeki sigorta gelirleri. Asgari ücretten bir sigorta primi alındığını belirten Bayram, geçtiğimiz yıla göre sigorta primleri artış oranının yüzde 28 olarak belirlendiğini ve bunun asgari ücretin en az yüzde 28 olacağını gösterdiğini kaydetti.
HEDEFLENEN ENFLASYON MU, GERÇEKLEŞEN Mİ?
Muhammet Bayram, asgari ücrette hedeflenen enflasyona göre mi yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi zam yapılacağı tartışmasına da noktayı koydu.
Hedeflenen enflasyonun 2026 sonu için yüzde 20 olduğunu hatırlatan Bayram, bu orana göre zam yapılırsa enflasyon kadar artış olmayacağına dikkat çekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugüne kadar tutulan bir sözü olduğunu belirtti: "Hiçbir zaman işçi emekli enflasyona karşı ezdirilmedi."
Muhammet Bayram, tüm bu hesaplamalar ışığında asgari ücrette öne çıkan rakamları şöyle sıraladı:
Yüzde 28 Zam: 28.293 TL net
Yüzde 30 Zam: 28.735 TL net
Yüzde 32 Zam: 29.177 TL net
Bayram, şu anda asgari ücrette yüzde 30’luk zammın öne çıktığını ifade etti.
Son olarak refah payı artışına işaret eden Bayram, şu anki rakamlarda bütüne tamamlanma beklentisinin olduğunu söyledi: "Asgari ücrete ara zam yapılmadığı için Cumhurbaşkanımızın refah payı artışıyla 30 bin TL’ye gelmesi mümkün." şeklinde konuştu.