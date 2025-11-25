Asgari ücret için geri sayım başladı! Ünlü ekonomist rakamı duyurdu

Hedeflenen enflasyonun 2026 sonu için yüzde 20 olduğunu hatırlatan Bayram, bu orana göre zam yapılırsa enflasyon kadar artış olmayacağına dikkat çekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugüne kadar tutulan bir sözü olduğunu belirtti: "Hiçbir zaman işçi emekli enflasyona karşı ezdirilmedi."