Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için görüşmeler 11 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıda görüşme takvimimi belirlenecek.

Masada işçiyi Türk-İş, işvereni Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, hükümeti ise Çalışma Bakanlığı temsil edecek. 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bu yıl Türk-İş masaya 4 işçi getirecek.



Sağlık, enerji, mağaza çalışanı ve karayolları işçisi 4 emekçi asgari ücret ile nasıl geçinemediğini komisyonda anlatacak.



Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de ortalama 3'üncü toplantıya kadar komisyona 2024 yılı ekonomik verilerine yönelik sunum yapacak.



Komisyon üyelerinin toplantısının ardından aralık ayı son haftasında milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret kamuoyuna açıklanacak.