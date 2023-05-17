İşte asgari ücrette konuşulan rakam

Kurtuluş açıklamalarında "Normal şartlarda memurların zamların erken açıklanmazken sayın Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 45 olarak ilan edildi, taban ücret olarak 22 bin TL olarak ilan edildi." ifadelerini kullandı ve ikinci tura girdiğimiz bu dönemde asgari ücretle ilgili beklentiler yüzde 30 artışla 11 bin TL’ler iken, seçimlerde ikinci turun ortaya çıkması dolayısıyla memur zamları ile asgari ücret zammının eşitlenebileceğini paylaştı.