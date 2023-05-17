İşte asgari ücrette konuşulan rakam
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret rakamlarında olurken ne kadar zam yapılacağı da merak konusu oldu. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Kamu çalışanlarına yüzde 45 oranında zam yapıldı. Hal böyle olunca milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli Temmuz ayında ne kadar zam alacağını araştırmaya başlarken zam hakkında yeni açıklamalar yapıldı.
BU DÖNEM AÇIKLANABİLİR
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş milliyet.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu. Kurtuluş açıklamalarında umhurbaşkanlığı seçimleri tarihte ilk kez ikinci tura kaldığını belirterek seçimin ikinci tura kalması sebebiyle normalde temmuz döneminde açıklanacak olan bazı ücretlerin bu dönemde açıklanmasının beklendiğini ifade etti.
Kurtuluş açıklamalarında "Normal şartlarda memurların zamların erken açıklanmazken sayın Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 45 olarak ilan edildi, taban ücret olarak 22 bin TL olarak ilan edildi." ifadelerini kullandı ve ikinci tura girdiğimiz bu dönemde asgari ücretle ilgili beklentiler yüzde 30 artışla 11 bin TL’ler iken, seçimlerde ikinci turun ortaya çıkması dolayısıyla memur zamları ile asgari ücret zammının eşitlenebileceğini paylaştı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Ahmet Kurtuluş konu hakkında yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
- Bu da yüzde 45 artış demek oluyor. Yüzde 45 artışla düşündüğümüzde sayın Cumhurbaşkanının seçime kadar asgari ücreti 12 bin 500 TL olarak açıklaması bizim için sürpriz olmayacaktır.