Asgari ücret zammında konuşulan rakam netleşiyor

TAKVİM NETLEŞMEYE BAŞLADI

Yeni Bakanlar Kurulu'nun belli olması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon 5'er kişilik ekipler şeklide toplamda 15 kişi olacak şekilde işçi, işveren ve hükümetten oluşuyor. Toplamda 3 veya 4 toplantı sonrası yeni rakam belli olacak.

Haziran ayı içerisinde her tarafın bir kez ev sahipliği yapacağı ve her hafta bir toplantı ile bir rakamda uzlaşılması bekleniyor.