Asgari ücret zammında konuşulan rakam netleşiyor
Cumhurbaşlanlığı seçimlerinin ikinci turu geçti, gözler tekrar ekonomiye çevrildi. Milyonlarca çalışan Temmuz ayında yapılacak asgari ücret için ara zammı bekliyor.
28 Mayıs'taki seçimlerin ardından asgari ücret zammı için yüzde 30 formülünün ortaya çıktığı belirtildi. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözler yeni kabinenin kurulmasına çevrildi. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı olmak üzere yapılacak düzenlemeler merakla takip ediliyor.
TAKVİM NETLEŞMEYE BAŞLADI
Yeni Bakanlar Kurulu'nun belli olması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon 5'er kişilik ekipler şeklide toplamda 15 kişi olacak şekilde işçi, işveren ve hükümetten oluşuyor. Toplamda 3 veya 4 toplantı sonrası yeni rakam belli olacak.
Haziran ayı içerisinde her tarafın bir kez ev sahipliği yapacağı ve her hafta bir toplantı ile bir rakamda uzlaşılması bekleniyor.
YÜZDE 30 ZAM FORMÜLÜ
Refah payı ile dikkate alındığında asgari ücret zammı için birinci seçenek olarak yüzde 30 zam formülü ortaya çıktı. Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11.058 TL brüt ücret ise 13.010 TL olacak. Asgari ücrete geçen yıl temmuz zammı da yaklaşık yüzde 30 civarında olmuştu.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı Habertürk yayınında asgari ücrete ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
- Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz” diyen Bilgin, olası zamma ilişkin şu ifadeleri kullandı:
- Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır.
Kaynak: https://sputniknews.com.tr/20230529/asgari-ucret-ne-kadar-olacak-temmuzda-ara-zam-var-mi-1071741614.html