Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? BBP Genel Başkanı Destici "Duyumlarım Var" Dedi Rakam Verdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Kez Toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirdi. Komisyon, ilk toplantısında bir rakam kamuoyuna telaffuz edilmedi. İkinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştiren Komisyon yine bir rakam üzerinde anlaşamadı. Bu yıl yapılan toplantında Türk-İş, ilk defa 4 işçi ile işçi tarafını temsil etti. Komisyon toplantılarında Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları konuşuldu. Türk-İş, yaptığı açıklamada, toplantı bitene kadar kamuoyuna rakam açıklamayacaklarını belirtti.