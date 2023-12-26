Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? BBP Genel Başkanı Destici "Duyumlarım Var" Dedi Rakam Verdi
2023 yılı son bulurken, milyonlarca işçinin gözü asgari ücrete çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Asgari ücret ile ilgili en net rakam, BBP Genel Başkanı Destici tarafından dile getirildi.
Milyonlarca İşçinin Gözü Asgari Ücrette
Milyonlarca asgari ücretli, gözünü görüşmelerden çıkacak karara çevirdi. Aralık ayı başında başlayan görüşmeler sürerken, taraflardan henüz bir rakam telaffuz edilmiş değil. Bu hafta gerçekleştirilecek toplantıdan karar çıkmasını bekleyen işçiler, asgari ücretin ne kadar olacağı konusunu merak ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Kez Toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirdi. Komisyon, ilk toplantısında bir rakam kamuoyuna telaffuz edilmedi. İkinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştiren Komisyon yine bir rakam üzerinde anlaşamadı. Bu yıl yapılan toplantında Türk-İş, ilk defa 4 işçi ile işçi tarafını temsil etti. Komisyon toplantılarında Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları konuşuldu. Türk-İş, yaptığı açıklamada, toplantı bitene kadar kamuoyuna rakam açıklamayacaklarını belirtti.
BBP Genel Başkanı Destici Asgari Ücretle İlgili Konuştu
Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olurken, en net açıklamalardan biri Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. TGRT'ye konuşan Destici, asgari ücret ile ilgili duyum aldığını belirtti. Destici, konuşmasında rakam da belirtti.
Destici'den Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama
BBP Genel Başkanı Destici, emekli maaşının düşük olduğunu vurguladı. Destici, "7500 lira olan emekli maaş alanlar var. Kök maaş sorunu var. O kadar milletvekili var, hiç mi gören olmadı." ifadelerini kullanıldı. Destici, asgari ücretin ve emekli maaşlarının beklentinin altında kalması durumunda, bunun seçime de yansıyacağını belirtti. Destici emekli maaşlarıyla ilgili, "Emeklilere enflasyon farkı değil üzerinde ciddi bir iyileştirme yapılmalı. 7500 lira alanlara yüzde 100 zam verilmeli." ifadelerini kulladı.