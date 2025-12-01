Asgari ücret pazarlığı başlıyor: 2026 zammı için masada hangi rakamlar var?

Hâlihazırda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL seviyesinde uygulanıyor.

İşveren tarafı açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL olarak hesaplanıyor. Bu meblağın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi ve 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak belirleniyor.