Asgari ücret pazarlığı başlıyor: 2026 zammı için masada hangi rakamlar var?
Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesi gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrilirken, milyonların geliri için konuşulan farklı zam senaryoları netleşmeye başladı.
2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin tespitine yönelik görüşme takvimi netleşmeye başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla çalışmalarına başlayacak.
Komisyonun ilk toplantısının bu hafta gerçekleşmesi öngörülüyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
Ancak, bu dönemde işçi temsilcilerinin masada yer almayacağı bilgisi dikkat çekiyor. TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Bu yönde bir değişiklik yapılabilmesi için mevcut mevzuatın tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Yürürlükteki yasalara göre, asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayının sonuna kadar tamamlanması zorunlu.
Bakanlıkta düzenlenecek ilk buluşmada, sürecin işleyişine dair takvimin belirlenmesi bekleniyor. Takip eden görüşmelerde ise tarafların talepleri, ekonomik veriler, analizler ve önceden hazırlanan çalışmalar masaya yatırılacak.
YENİ RAKAM 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE
Komisyonun, nihai karara ulaşana dek 4 toplantı yapması planlanıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar kesinleşip kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulamaya konulacak.
Mevzuata göre asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin bulunduğu, toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, yeni ücretin tespiti amacıyla Aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya geliyor.
Bakanlık tarafından atanan üyelerden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanma zorunluluğuna sahip ve kararlar oy çokluğuyla kabul ediliyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın görüşü çoğunluk olarak benimseniyor.
Hâlihazırda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL seviyesinde uygulanıyor.
İşveren tarafı açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL olarak hesaplanıyor. Bu meblağın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi ve 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak belirleniyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN UZLAŞMA VURGUSU: "OPTİMAL BİR SEVİYE"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatında 'en temel ücret seviyesi' olduğunun altını çizerek şu açıklamayı yaptı:
"Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum."
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretinin ne olacağı merak konusu. İşte olası zam senaryolarına göre ortaya çıkacak net ve brüt ücretler:
YÜZDE 20 ZAM: Net ücret 26.584 TL’ye, brüt ücret ise 31.206 TL’ye yükselecek.
YÜZDE 23 ZAM: Net asgari ücret 27.188 TL’ye, brüt ise 31.986 TL’ye çıkacak.
YÜZDE 25 ZAM: 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5 ZAM: Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre, net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30 ZAM: 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35 ZAM: Net ücretin 29.841 TL’ye, brüt ücretin ise 35.107 TL’ye ulaşacağı hesaplanıyor.
YÜZDE 40 ZAM: Net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine yükselmesi tahmin ediliyor.