Asgari Ücret Toplantısından Karar Çıktı Mı? Asgari Ücret Kaç TL Oldu? Zam Kaç TL Olacak?
Asgari ücret zammı çok sayıda çalışanın merakla beklediği bir konu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısında asgari ücrete karar verildi mi? Asgari ücret kaç TL olacak? Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrette son toplantı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı geride kalmıştı. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Artık tüm vatandaşlar asgari ücrete dair son toplantıyı bekliyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantısını yeni haftada yapacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan 2. toplantıda, taraflar bir rakam belirtmedi.
O toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik kurumu temsilcileri, ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik veri ve raporları komisyona sundu.
Yaklaşık 7 milyon işçi, asgari ücrete yapılacak zammı beklerken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’ndan bir açıklama geldi. Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini söyledi.
Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma günü açıklanabileceğini dile getirerek, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma gününe kadar açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz." dedi.