Asgari Ücret Toplantısından Karar Çıktı Mı? Asgari Ücret Kaç TL Oldu? Zam Kaç TL Olacak?

O toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik kurumu temsilcileri, ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik veri ve raporları komisyona sundu.

Yaklaşık 7 milyon işçi, asgari ücrete yapılacak zammı beklerken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’ndan bir açıklama geldi. Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini söyledi.