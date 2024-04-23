Asgari ücret ve emekli zammında kritik gelişme! Tarih verildi!

İş hayatı için kritik bir öneme sahip olan Çalışma Meclisi 13. kez toplanıyor. 23 Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez toplanacak olan Çalışma Meclis'i 5 yıl sonra bir araya geliyor. Toplantı 29-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Toplantıya Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TESK davet edildi. Toplantı Beştepe'de 2 gün devam edecek.