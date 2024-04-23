Asgari ücret ve emekli zammında kritik gelişme! Tarih verildi!
Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, TOBB ve TESK gibi sendika ve iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı Çalışma Meclisi asgari ücret, emekli, kıdem tazminatı, esnek çalışma gibi konuları görüşecek. Çalışma Meclisi, 5 yıl aradan sonra 29-30 Nisan tarihleri arasında Beştepe'de toplanacak
Son toplantısını 2019'da gerçekleştiren Meclis'te Türk-İş, Hak-İş, Disk, Tisk, Memur-Sen, Kamu-Sen, TOBB ve TESK gibi sendika ve iş dünyası temsilcileri yer alacak. Taraflar asgari ücret, emekli, kıdem tazminatı, esnek çalışma gibi konuları görüşecek.
İş hayatı için kritik bir öneme sahip olan Çalışma Meclisi 13. kez toplanıyor. 23 Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez toplanacak olan Çalışma Meclis'i 5 yıl sonra bir araya geliyor. Toplantı 29-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Toplantıya Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TESK davet edildi. Toplantı Beştepe'de 2 gün devam edecek.
Toplantıda çalışma hayatının güncel sorunları tartışılacak. O sorunların çözüm önerileri masaya yatırılacak. Kıdem tazminatı, esnek çalışma modelleri, asgari ücret ve emekli aylıkları gibi ücret artışlarının detayları ele alınacak. 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri tek çatı altında toplayacak Türk İş Kanunu konusunda da görüş alış verişi yapılacak. Çalışanların üzerindeki vergi yükünün azaltılması, gelir vergisi dilimlerinde çalışanların lehine güncelleme yapılması gibi talepler dile getirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan, Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş ve beraberindeki heyet ile Türk-İş ve Hak-iş'i ziyaret etti.