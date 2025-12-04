Asgari ücret zammı hangi kalemleri etkileyecek? Tazminatlardan doğum borçlanmasına kapsamlı değişiklikler yolda
Asgari ücret için geri sayım başlarken, belirlenecek yeni rakam yalnızca çalışanların maaşlarını değil, doğum borçlanmasından tazminatlara, işsizlik maaşından GSS primine kadar birçok ödeme kalemini değiştirecek.
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenme süreci için takvim netleşmeye başladı.
Aralık ayı boyunca gerçekleştirilecek toplantılar dizisiyle, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret tutarı kesinleştirilecek. Bu yıl da masadaki en önemli belirleyici unsurun enflasyon rakamları olması bekleniyor.
Brüt asgari ücret, yaklaşık yüze yakın farklı ödeme ve borçlanma kalemini etkileme gücüne sahipken, yapılacak artış herkesi yakından ilgilendiriyor. Asgari ücretteki yükseliş, doğum borçlanması, askerlik borçlanması, tazminatlar ve işsizlik maaşları gibi kritik ödemelerde ciddi değişikliklere yol açacak. İşte sabah.com'a göre, bu geniş kapsamlı düzenlemeye dair tüm detaylar...
Yeni asgari ücretin belirlenmesi maratonu start alıyor. Asgari ücret, yalnızca işçilerin maaşlarını belirlemekle kalmayıp, bir gösterge rakamı olarak tüm ödeme ve borçlanma miktarlarını değiştirecek kritik bir gösterge niteliği taşıyor.
Yasal mevzuata göre, yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık tarihinde açıklanması beklenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.
Yeni asgari ücreti belirlemekle yükümlü olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplam 15 üyeden oluşuyor. Komisyonda 5 işçi temsilcisi TÜRK-İŞ adına, 5 işveren temsilcisi ise TİSK adına yer alacak. Hakem pozisyonunda ise 5 hükümet temsilcisi bulunacak.
Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 asgari ücret rakamını belirlemek üzere işçi ve işveren taraflarını 12 Aralık tarihinde toplantıya davet etti. Bu toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.
Komisyon, işçilerin geçim endeksleri, istihdamın korunması ve işveren maliyetleri gibi konuları tartışsa da, asgari ücret belirlenirken her yıl olduğu gibi yine enflasyon rakamları en önemli veri olacak. Ayrıca birçok farklı kurumdan gelen rakamlar da değerlendirmeye alınacak.
ASGARİ ÜCRET HANGİ ÖDEMELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Asgari ücret, milyonlarca işçinin maaşını doğrudan belirlemesinin yanı sıra, işsizlik maaşından doğum borçlanmasına, stajyer ücretinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) ödemesine kadar pek çok ödemenin parametresini oluşturuyor. Tüm bu hesaplamalar brüt asgari ücrete göre yapılıyor.
Tüm Maaşlar Yükselecek
İş yerlerindeki tüm maaşlar, asgari ücret artışıyla birlikte yükseltiliyor.
Tazminatlar Artacak
Ocak ayından sonra hak edilecek tazminatlar, yeni asgari ücretin brütü üzerinden hesaplanacağı için daha yüksek tazminat alınacak.
İşsizlik Maaşı Değişecek
İşsizlik maaşı hesaplanırken, en düşük tutar brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yüksek tutar ise yüzde 80'i olarak belirleniyor. Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı da değişecek ve yükselecek.
En Düşük Rapor Parası Yükselecek
İş kazası veya meslek hastalığı geçirenler ya da hastalığı nedeniyle çalışamayanlar için ödenen rapor paralarının en düşük miktarı da asgari ücretle birlikte artmış olacak.
Annenin İş Göremezlik Ödeneği Artacak
Doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 112 gün izin kullanan annelerin alacağı en düşük iş göremezlik ödeneği de yükselmiş olacak.
Yarı Zamanlı Çalışan Anneye Ödenek Artacak
Doğumdan sonra yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan annelerin İŞKUR'dan aldıkları ödenekler de artacak.
Stajyer Ücreti Yenilenecek
Stajyerlerin staj süresince aldıkları ücretler de brüt asgari ücrete göre hesaplandığı için bu rakamlar da yükselecek.
BES Devlet Katkısı Limiti Yükselecek
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı için belirlenen yıllık en yüksek limit de asgari ücrete göre belirlendiği için bu tutar da yükselecek.
Sosyal Yardımlara Etkisi Artacak
Sosyal yardım almak isteyen kişilerin gelir kriteri asgari ücrete göre belirlendiğinden, asgari ücretteki artışla birlikte sosyal yardım almak daha kolaylaşacak.
Doğum Borçlanması Artacak
Annelerin prim kazanmak amacıyla yaptıkları doğum borçlanma miktarları asgari ücretle birlikte artacak.
Askerlik ve Yurtdışı Borçlanmaları Değişecek
Askerlik ve yurt dışında geçen sürelerin satın alma bedelleri de artış gösterecek.
İsteğe Bağlı Sigorta Primi Artacak
Ev hanımlarının her ay ödediği isteğe bağlı sigorta primleri de artacak.
GSS Primleri Yükselecek
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin ödemesi brüt asgari ücrete göre belirlendiğinden, bu ödemeler de Ocak ayında artışa geçecek.
Bağ-Kur ve SSK Primleri Artacak
Sigorta primleri de asgari ücretteki artışla birlikte yükselecek.
Vergisiz Ücret Kazançları Artırılacak
Asgari ücrete vergi desteği devam edecek mi sorusunun cevabı olumlu. Ocak 2022'den itibaren asgari ücret vergi dışı bırakılmıştı ve bu vergi istisnası sürecek. 2026 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde, asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı "1 trilyon 92 milyar lira" olarak öngörüldü.
VERGİ AVANTAJI NE SAĞLIYOR?
Asgari ücretten ve tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmıyor. Asgari ücrete yapılan artışla birlikte vergi dışı tutulan kazanç miktarları da yükselecek. Bu durum, maaşını brütten anlaşan birçok çalışan için daha az vergi ve daha çok net maaş anlamına gelecek.
Asgari ücret artışı, diğer çalışanlara yapılacak zam oranının belirlenmesinde de bir referans teşkil edecek.