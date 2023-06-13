Asgari ücret zammıyla neler değişecek? İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, GSS borcu...

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.

Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira olarak uygulanıyor.

Yüzde 25 zam olursa: En düşük 133,43, en yüksek 867,4 lira

Yüzde 30 zam olursa: En düşük 138,77, en yüksek 902 lira

Yüzde 35 zam olursa: En düşük 144,11, en yüksek 936,75 liraya yükselecek.