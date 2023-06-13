Asgari ücret zammıyla neler değişecek? İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, GSS borcu...
Milyonlarca vatandaşın gözü Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zamda. Bu zam ile pek çok kalemde değişiklik yaşanacak. İşte olası senaryolar...
Asgari ücrete ara zam yapılması sonrasında pek çok kalemde değişiklik yaşanacak.
İşte zam olasılıklarına göre, işsizlik maaşından engelli aylığına, kıdem tazminatı tavanından askerlik ve doğum borçlanmasına kadar yaşanacak değişiklikler...
İŞSİZLİK MAAŞI
Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.
2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 3 bin 972, en yüksek 7 bin 945 lira olarak uygulanyor.
Yüzde 25 zam olursa: En düşük 4 bin 965, en yüksek 9 bin 931 lira
Yüzde 30 zam olursa: En düşük 5 bin 163, en yüksek 10 bin 328 lira
Yüzde 35 zam olursa: En düşük 4 bin 965, en yüksek 10 bin 725 liraya yükselecek.
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI
Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.
Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.
Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira olarak uygulanıyor.
Yüzde 25 zam olursa: En düşük 133,43, en yüksek 867,4 lira
Yüzde 30 zam olursa: En düşük 138,77, en yüksek 902 lira
Yüzde 35 zam olursa: En düşük 144,11, en yüksek 936,75 liraya yükselecek.
KIDEM TAZMİNATI
Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde bulunuyor. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 lira olarak hesaplanıyor. Yeni yıldan itibaren 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alabiliyor.
• Yüzde 25 zam olursa: 12 bin 510 lira
• Yüzde 30 zam olursa: 13 bin 10 lira
• Yüzde 35 zam olursa: 13 bin 510 lira
Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 19 bin 982,83 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam temmuz ayında yeniden belirlenecek.