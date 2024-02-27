Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Dikkat çeken iddia
Milyonlarca asgari ücretli geçim derdi çekiyor. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi? Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, konuya ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, birçok işveren temsilcisinin ve TÜSİAD'ın dahi asgari ücretin yılda iki kez yükseltilmesine uzak bakmadığını belirterek şunları söyledi:
- Mayıs ayında enflasyon zirveye çıkacak. Haziran ayında asgari ücret yeniden görüşülecek. Aksi takdirde çalışma barışı sağlanamaz. Ayrıca bölgesel asgari ücret de değerlendiriliyor.
Ekonomi yazarı Şeref Oğuz milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandıran iddiada bulundu. Oğuz, özellikle işverenlerin mevcut asgari ücretle İstanbul gibi büyükşehirlerde çalıştıracak personel bulamadığına değinerek, artış talebine bu kesimin de sıcak baktığını aktardı. Bölgesel asgari ücretin de değerlendirileceğine değinen Oğuz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- Asgari ücrete yeniden artış yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Evet asgari ücrette yeni bir düzenleme gelecek. Çünkü mayıs ayında enflasyon yüzde 75'i aştığı zaman çalışma barışının bozulmaması için asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için hem talep var hem de beklenti var
- Her ne kadar Cumhurbaşkanı yılbaşında asgari ücretin artık yılda bir kere açıklanacağını söylese bile bunun kararını kamu ya da Cumhurbaşkanı değil, enflasyonun kendisi verecek. Zira Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, kamu, işveren ve işçinin yanısıra bir tane daha sandalye var orada. O sandalyede birisi oturuyor, gizli birisi… O sandalyede enflasyon oturuyor ve diyor ki; 'Çalışanın cebine ne koyarsan ben onu oradan almakla mükellefim'...
TÜDİSAD NE DEDİ?
TÜSİAD, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
- Biz çalıştıracak insan bulamıyoruz asgari ücreti artıralım' dedi ve asgari ücret artışı yılda iki kereye çıkarıldı.