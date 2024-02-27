Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Dikkat çeken iddia

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandıran iddiada bulundu. Oğuz, özellikle işverenlerin mevcut asgari ücretle İstanbul gibi büyükşehirlerde çalıştıracak personel bulamadığına değinerek, artış talebine bu kesimin de sıcak baktığını aktardı. Bölgesel asgari ücretin de değerlendirileceğine değinen Oğuz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Asgari ücrete yeniden artış yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Evet asgari ücrette yeni bir düzenleme gelecek. Çünkü mayıs ayında enflasyon yüzde 75'i aştığı zaman çalışma barışının bozulmaması için asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için hem talep var hem de beklenti var