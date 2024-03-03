Asgari ücrete ara zam mı gelecek? Uzman isim tek tek anlattı...
Yüksek enflasyon ve gelen maaş zamlarının hesaplara geçmeden erimesi milyonlarca çalışanı derinden etkiliyor. SGK Uzmanı İsmail Sevinç asgari ücrete ara zam ile ilgili kulis bilgilerini tek tek anlattı. İşte ayrıntılar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını açıklamıştı. Pek çok kalemde yaşanan fiyat artışları, emekliye seyyanen zam iddialarının ardından bir ara zam iddiası da asgari ücretliler için geldi. SGK Uzmanı İsmail Sevinç, asgari ücrete temmuzda yüzde 100 zam beklediğini söyledi, prim artışlarının devlet ödemeleri için gerekli olduğunu savundu.
Sözcü TV sunucusu Senem Toluay Ilgaz'ın "En düşük emekli maaşını konuşurken hep asgari ücrete atıf yapıyoruz. En düşük emekli maaşının en azından asgari ücrete endekslenmesi isteniyor. Her ne kadar tek zam denilse de asgari ücrete temmuz zammı gündeme gelecek gibi. Siz de öyle düşünüyorsunuz değil mi?" sorusuna SGK Uzmanı İsmail Sevinç, "Yüzde yüz" yanıtını verdi.
Sevinç şu değerlendirmeleri yaptı:
"Bu konuya birkaç yerden bakalım. Bir; asgari ücret 17 bin lira, temmuz ayına geldiğimiz zaman yüzde 20-25 enflasyonla girecek, onun da ericek. Bir de şu var yüzde 20-25 6 aylık bir TÜFE olduğu zaman tarihinde hiçbir zaman tek zamla götürülmemiş. İstatistik var ya."
"Asgari ücrete artış demek, devletin kasasına da para girmesi demek. Çünkü prim topluyor. Onu artırmazsa emekliye de standart vereceğini de vermekte zorlanır."