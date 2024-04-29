Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakanlık açıkladı

Asgari ücrete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam tartışmalarını değerlendirip "Asgari ücreti bir yıllık belirledik." dedi.

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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakanlık açıkladı - Resim: 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması geldi.

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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakanlık açıkladı - Resim: 2

Asgari ücrete zam tartışmalarına yönelik 24 TV'de açıklamalarda bulunan Işıkhan temmuz ayından sonra enflasyonun düşeceğine değinerek " Geçen yılın asgari ücretini belirken bir yıllık belirledik." dedi.

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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakanlık açıkladı - Resim: 3

Sendikalarla görüşülürken bu noktada anlaşmaya varıldığının altını çizen Işıkhan, "Bakanlık olarak biz belirlemiyoruz bunun için asgari ücret tespit komisyonumuz var." diye konuştu.

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