Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Ara zamda yeni senaryo

CHP'li Karatepe ve Bakan Şimşek'in görüşmesindeki asgari ücrete zam ve emekliye refah payı gündeme gelecek. CHP’li Karatepe, Şimşek ile yapacakları görüşmeye ilişkin şunları kaydetmişti:

“Asgari ücretin artırılmaması enflasyonla mücadele aracı olarak görülüyor. Biz yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının karşısında olduğumuzu ifade edeceğiz. Temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini söyleyeceğiz. Bugün asgari ücret mayıs ayı verileriyle bile açlık sınırının 2 bin lira altında kalıyor. Yılın geri kalan kısmında aynı asgari ücret seviyesiyle geçinilemeyeceğini söyleyeceğiz.”