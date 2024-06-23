Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Ara zamda yeni senaryo
Asgari ücrette milyonların gözü ara zamma çevrildi. Asgari ücrete zam yapılacak mı sorusunu herkes merak ediyor. İşte asgari ücrette yeni senaryo.
Hükümet asgari ücrete ara zam olmayacağını söylese de milyonlarca asgari ücretlinin gözü zam haberinde. Memur maaşlarına enflasyon farkının yansıtılacak olması, asgari ücretle ilgili beklentileri de arttırdı. Emekli zammı ve asgari ücrete ara zam siyaset gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.
SİYASETİN GÜNDEMİ EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinde ana gündem maddelerinden biri ekonomi oldu. İki liderin görüşmesi sonrası ekonomiyle ilgili görüş alış verişi yapılması için, Cumhurbaşkanı'nın önerisiyle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşmesi kararlaştırıldı.
CHP'li Karatepe ve Bakan Şimşek'in görüşmesindeki asgari ücrete zam ve emekliye refah payı gündeme gelecek. CHP’li Karatepe, Şimşek ile yapacakları görüşmeye ilişkin şunları kaydetmişti:
“Asgari ücretin artırılmaması enflasyonla mücadele aracı olarak görülüyor. Biz yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının karşısında olduğumuzu ifade edeceğiz. Temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini söyleyeceğiz. Bugün asgari ücret mayıs ayı verileriyle bile açlık sınırının 2 bin lira altında kalıyor. Yılın geri kalan kısmında aynı asgari ücret seviyesiyle geçinilemeyeceğini söyleyeceğiz.”
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağı kesinleştiği belirtiliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş TGRT'ye yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ara zam tarihiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Karakaş, asgari ücretlilere de eylül ayında bir zam yapılmasını beklediğini açıkladı. Asgari ücrete yapılması beklenen zam miktarını ise 4 bin TL olarak hesapladı.
Karakaş şunları kaydetti: