Asgari ücrete ek zam olacak mı? Bakan Işıkhan kesin konuştu
Ekonomik krizin faturası asgari ücretli ve emekliye yüklenirken, milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam olup olmayacağını merak ediyor. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıklama yaptı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak” açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan bu konuya ilişkin daha önce verdiği yanıtta zam olacağına yönelik iddialara yönelik açıklama yaparak ek zammın gündemde olmadığını söylemişti.
Bakan Işıkhan yeni bir açıklama daha yaparak, asgari ücrete zam ile ilgili beklentilerine bir kez daha yanıt verdi.
Ekonomik verilerin iyiye gittiğini vurgulayan Işıkhan, asgari ücrete ek zam olup olmayacağına ilişkin soruya verdiği yanıtta şunları söyledi: