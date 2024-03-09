Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek?

Asgari ücret ile ilgili bir soruya yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, nisan ayının ortalarından itibaren çalışmaların başlayabileceğini belirtti. Akbaşoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

- O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibarıyla da emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz.