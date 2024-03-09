Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek?
Bu yıl erken başlayan ikinci zam tartışmaları asgari ücretle ilgili. İlk iki ayda enflasyonun beklentileri aşması, asgari ücrete zam konusunu ön plana çıkardı. Peki asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
Asgari ücrete zam tartışmaları erken başladı. Enflasyonun ilk iki ayında beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla asgari ücrete zam tartışmaları yeniden gündeme geldi.
Türkiye'de ocak ayında aylık enflasyon yüzde 6,7 artarken, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösterdi. Bu durumda, asgari ücret yılın ilk iki ayında enflasyon karşısında yüzde 11,23 oranında eridi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 36 olarak duyurmuştu.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı açıklanmasına rağmen kamuoyunda "ikinci zam gelir mi?" sorusu sorulmaya başlandı.
Asgari ücret ile ilgili bir soruya yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, nisan ayının ortalarından itibaren çalışmaların başlayabileceğini belirtti. Akbaşoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:
- O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibarıyla da emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz.