Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı? Uzman isimden açıklamalar
Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurun maaşlarında artış yaşanırken asgari ücretle ilgili beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Ekonomist Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, yaptığı değerlendirmede enflasyon karşısında asgari ücretin alım gücünün ciddi oranda azaldığına dikkat çekti.
Asgari ücrete yapılacak olası artış, yalnızca asgari ücretlileri değil, milyonlarca özel sektör çalışanını da dolaylı olarak etkiliyor. Pek çok şirket maaş politikasını asgari ücret seviyesine göre belirlerken, işverenler de bu artışı yakından takip ediyor. Normal şartlarda yılda bir kez güncellenen asgari ücret, son yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle ara zamlarla yeniden düzenlenmişti.
Ekonomist Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, olası zam beklentisine ilişkin yaptığı değerlendirmede ekonomik dengelere dikkat çekerek, yıl başında yapılan yüzde 30’luk artışın enflasyon karşısında eridiğini ve reel olarak yüzde 17,39 seviyesine gerilediğini ifade etti. İşte asgari ücret zammına dair son açıklamalar ve beklentiler…
TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam konusunda yaptığı son açıklamada henüz böyle bir adım için erken olduğunu belirtti. Işıkhan, gerekli görülmesi halinde zamanlamaya göre bir değerlendirme yapılabileceğini ifade etti.
Vatandaşların alım gücünü korumanın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Işıkhan, “Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ancak beklenmedik bir gelişme olursa, temmuz ayında ara zam ihtimali gündeme gelebilir” dedi.
2025 yılı enflasyon verileri ise düşüş trendini sürdürüyor. Ocak ayında yüzde 5,03 olan enflasyon; şubat ayında yüzde 2,27’ye, martta yüzde 2,46’ya, nisanda yüzde 3,00’e ve mayıs ayında ise yüzde 1,53 seviyesine geriledi.
“ŞAHSİ GÖRÜŞÜM ZAM YAPILMASI YÖNÜNDE”
Ekonomist Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, NTV yayınında asgari ücrette ara zam ihtimaline dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kendi görüşünün zam yapılması yönünde olduğunu belirten Bülbül, olası bir artış için Kurban Bayramı sonrasına işaret etti.
“Eğer bayram sonrası bir artış gündeme gelecekse, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması gerekir. Komisyon çağrılır ve işçi ile işveren tarafları uzlaşma sağlarsa, asgari ücrette bir artış mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.
Asgari ücretin, gerçekleşen enflasyon karşısında değer kaybettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, “Ocak ayında yapılan yüzde 30’luk zammın önemli bir kısmı, enflasyon nedeniyle yüzde 17,39 oranında erimiş durumda. Bu kaybın telafi edilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Bülbül, ekonomik dengelerin de gözetildiğini vurgulayarak, “Asgari ücretin artıp artmayacağına ve tarafların nerede uzlaşacağına bayram sonrasında karar verilecek” dedi.
ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI
Mevcut asgari ücret 22 bin 104 lira olurken zam oranının yüzde 20 olması durumunda 4 bin 420 lira, yüzde 25 olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira artmış olacak.