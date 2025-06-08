Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı? Uzman isimden açıklamalar

Kendi görüşünün zam yapılması yönünde olduğunu belirten Bülbül, olası bir artış için Kurban Bayramı sonrasına işaret etti.

“Eğer bayram sonrası bir artış gündeme gelecekse, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması gerekir. Komisyon çağrılır ve işçi ile işveren tarafları uzlaşma sağlarsa, asgari ücrette bir artış mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.