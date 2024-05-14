Asgari ücrete zam mı gelecek?
Ekonomik kriz asgari ücretlinin ve emeklinin üzerine vergi ve zam olarak geri dönüyor. Milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaş, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücret zammıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücretteki olası bir artışla ilgili önemli bir tarih verdi. Karakaş'a göre, asgari ücretin Eylül ayında yükseltilme olasılığı bulunuyor.
Karakaş'ın açıklamalarına göre, açlık sınırının 20 bin TL'ye yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretin 17 bin TL'nin altında tutulması, yasal düzenlemenin ruhuna ve özüne aykırı görünüyor.
Bu durumun sadece çalışanlar tarafından karşılanamayacağını vurgulayan Karakaş, asgari ücretteki artışın önemli olduğunu belirtiyor.
ARTIŞ NE KADAR GERÇEKÇİ?
Uzman İsa Karakaş'a göre, hükümet ve ana muhalefet partisi asgari ücretteki olası bir artışa olumlu yaklaşıyor. Ancak, ekonomi müdürlüğünün bu konuda olumsuz görüş bildirdiği belirtiliyor. Karakaş'a göre, doğalgaz ve elektrik gibi zamların da ertelendiği dikkate alındığında asgari ücret artışı geniş bir perspektifle ele alınıyor.