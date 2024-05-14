Asgari ücrete zam mı gelecek?

ARTIŞ NE KADAR GERÇEKÇİ?





Uzman İsa Karakaş'a göre, hükümet ve ana muhalefet partisi asgari ücretteki olası bir artışa olumlu yaklaşıyor. Ancak, ekonomi müdürlüğünün bu konuda olumsuz görüş bildirdiği belirtiliyor. Karakaş'a göre, doğalgaz ve elektrik gibi zamların da ertelendiği dikkate alındığında asgari ücret artışı geniş bir perspektifle ele alınıyor.