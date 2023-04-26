Asgari ücretin tam üç katı: İstanbul ve İzmir'de kiralar ne kadar arttı?
Vatandaşın en temel hakkı barınmak fakat barınacak eviniz yoksa konut kiralamak zorundasınız. Peki İstanbul ve İzmir'de konut kiraları ne kadar? Endeksa'nın verilerine göre İstanbul’da konut kiraları son bir yılda %144 arttı, İzmir de ise konut kiraları son bir yılda %154, son iki yılda %269 arttı.
Endeksa’nın güncel verilerine göre; yaş ortalaması 38 olan ve nüfusu 5 milyona yaklaşan İzmir’de 2 milyon 174 konut bulunuyor. İzmir’de satılık konutlarda son bir yıllık fiyat artışı %148 olurken, kiralardaki fiyat artışı ise %186 olarak gerçekleşti.
Son bir yılda İzmir’de en çok artış %195 ile Aliağa oldu. İzmir’de konutların ortalama kira bedeli 11 bin 24 TL olurken, ortalama satış fiyatı 2 milyon 816 bin 606 TL oldu.
İZMİR'DE 7 BİN TL'YE HANGİ İLÇEDEN KAÇ METREKARE KONUT KİRALANABİLİR?
İzmir'de 7 bin TL'ye Ödemiş'ten 212 m2, Kemalpaşa'dan 149 m2, Bergama'dan 159 m2, Bayındır'dan 167 m2, Karabağlar'dan 106 m2, Menemen'de 104 m2, Aliağa'dan 91 m2, Menderes'te 91 m2, Gaziemir'de 85 m2, Dikili'de 74 m2, Bornova'da 74 m2, Karşıyaka'da 67 m2 daire kiralamak mümkün.
İstanbul'da ise konut kiraları asgari ücret seviyesini geçmiş durumda. Şubat ayında kira fiyatları en fazla artan ilçeler Şile, Beşiktaş, Ataşehir ve Ümraniye olurdu. İstanbul genelinde ortalama metrekare kira 124 TL olurken ortalama kira 12 bin 394 TL'ye yükseldi.