Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

Son günlerde asgari ücrete ciddi anlamda büyük bir zam geleceğinin ve bu zamla birlikte yeni ücretin 13 bin TL hatta 15 bin TL olacağı iddia edilmekte. Bu rakamlarda bir zam gelirse, asgari ücretin en düşük 13 bin, en yüksek ise 15 bin TL olmasını beklenebilir.