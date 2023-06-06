Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?
Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayında asgari ücretliye yapılacak zamma çevrildi. Öte yandan kulislerde asgari ücretliye bayram ikramiyesi verileceğine dair bilgiler konuşuluyor. İşte detaylar...
Asgari ücrete Temmuz ayında önemli bir zam gelecek. Kulislerde bu konu hakkında dile getirilen pek çok oran var. Fakat bu oranlardan en düşüğünün yüzde 30 seviyelerinde olduğu öngörülüyor. Böylelikle en kötü ihtimalle bile asgari ücret 10 bin TL’nin üzerine çıkacak.
Son günlerde asgari ücrete ciddi anlamda büyük bir zam geleceğinin ve bu zamla birlikte yeni ücretin 13 bin TL hatta 15 bin TL olacağı iddia edilmekte. Bu rakamlarda bir zam gelirse, asgari ücretin en düşük 13 bin, en yüksek ise 15 bin TL olmasını beklenebilir.
Bunun yanında bir de asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilmesi gündeme geldi. Son dolaşan Kulis bilgilerine göre asgari ücret zammı öncesi milyonlarca işçinin hesabına kurban bayramı ikramiyesi adı altında bir tutarın yatacağı. Yani asgari ücrete gelecek zamdan önce bir ikramiye planlaması yönünde iddialar bulunmakta.
Ancak bu ikramiye tutarının ne kadar olduğu şu anda bilinmiyor ve konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.
Kaynak: https://www.f5haber.com/asgari-ucretliler-icin-bayram-ikramiyesi-surprizi-iste-milyonlari-heyecanlandiran-o-detay-fotogaleri-6445736?sayfa=4