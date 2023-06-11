Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte olası zam oranları göre asgari ücret hesapları
Milyonlarca vatandaşın gözü Temmuz ayında yapılacak asgari ücrette ara zama çevrildi. Peki asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte olası zam oranları göre asgari ücret hesapları
Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü 13 Haziran'da başlayacak toplantılarda. Ara zammın yüzde kaç olacağı bu toplantılarda netleşecek. Yüzde 25'in üzerinde bir zam yapılması bekleniyor. İşte olası zam oranlarına göre oluşabilecek asgari ücret...
Asgari ücrete ara zam geliyor. Zam oranını belirlemek üzere toplantılar 13 Haziran'da başlıyor. Toplantıda İşçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya gelecek.
3 Temmuz'da açıklanacak Haziran verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon zam oranında belirleyici olacak. Bu orana refah payı da eklenmesi bekleniyor. Asgari ücret şu anda 8 bin 506 lira.
ZAM ORANLARINA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?
Hükümetin asgari ücreti teklifi henüz netleşmedi. Yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak.
Yüzde 25 zam için net ücret 10 bin 634 TL, brüt 12 bin 510 TL. Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak.
Yüzde 40 zam ihtimalinde de net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti 16 bin 463 TL olarak hesaplanacak.