Asgari ücrette zam hesapları başladı! Ocak 2026 maaş oranları için 3 farklı tahmin

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında bir araya gelecek. Geçmiş yıllarda yılda iki kez belirlenen asgari ücret, artık yılda bir kez açıklanıyor.



2026’da uygulanacak yeni ücret için ilk toplantının 1 Aralık’ta yapılması planlanıyor.