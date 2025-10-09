Asgari ücrette zam hesapları başladı! Ocak 2026 maaş oranları için 3 farklı tahmin
Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca çalışan, emekli ve memur gözünü maaş artışlarına çevirdi. Enflasyon verileri ve Orta Vadeli Program tahminleri yeni asgari ücret zammının ipuçlarını verirken, masada 3 farklı artış senaryosu konuşuluyor.
Ocak ayı yaklaşırken çalışanlar, memurlar ve emekliler maaş zammını merakla bekliyor.
Emekliler ve memurlar enflasyon farkına göre artış alacak, çalışanlar içinse yeni asgari ücret 2026 itibarıyla yeniden belirlenecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında bir araya gelecek. Geçmiş yıllarda yılda iki kez belirlenen asgari ücret, artık yılda bir kez açıklanıyor.
2026’da uygulanacak yeni ücret için ilk toplantının 1 Aralık’ta yapılması planlanıyor.
Komisyon, 15 üyeden oluşuyor:
5 üye işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ,
5 üye işveren tarafını temsilen TİSK,
ve 5 üye hükümet temsilcilerinden.
Görüşmelerde işçi ve işveren tarafı müzakere ederken, hükümet hakem rolü üstleniyor.
Emekli ve memur maaşları doğrudan enflasyona bağlı olarak artarken, asgari ücrette bu oran tali olarak dikkate alınıyor.
Geçmiş yıllarda asgari ücret artışı, genellikle enflasyonun 5 ila 10 puan üzerinde gerçekleşti.
Orta Vadeli Program’da 2025 yılı sonu enflasyon beklentisi %28,5 olarak açıklandı.
Komisyon bu oranı baz alırsa asgari ücrette artış oranı da buna yakın olacak.
Ancak geçmiş yıllardaki uygulama tekrarlanırsa, artış oranı %35–40 bandına çıkabilir.
%28,5’lik artış baz alınırsa:
Brüt asgari ücret: 33.417 TL
Net asgari ücret: 28.403 TL olur.
Eğer artış %40’a yaklaşırsa, yeni net ücretin 30 bin TL’yi aşması bekleniyor.
Asgari ücrete yapılacak artış, emeklilerin alacağı refah payını da etkileyebilir.
Asgari ücrete enflasyon üzerinde verilen fark, emekliler için referans alınabiliyor.
Kesin oranlar ise 3 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek.
Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 3 aylık artış oranı %7,5 olarak kesinleşti.
Kalan 3 ayın verisiyle birlikte 6 aylık zam oranı ortaya çıkacak.
Bu oran emekli ve memur maaşlarının temelini oluşturacak.
Asgari ücret yaklaşık 8 milyon çalışanın doğrudan gelirini belirliyor.
Ayrıca işsizlik maaşı, BES ödemeleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, sosyal yardımlar gibi birçok ödeme kalemi de asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte hem çalışanların maaşları hem de sosyal ödemeler yeniden şekillenecek.
Komisyonun kararını Aralık sonunda açıklaması bekleniyor.