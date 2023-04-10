ASTOR dev anlaşmaya imzayı attı
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) haftanın ilk gününde, yeni bir iş anlaşması ile borsanın gözdesi olmuş durumda. ASTOR, yeni yaptığı dev iş anlaşmasını yatırımcıları ile paylaştı. İşte detaylar....
ASTOR bu yaptığı yeni iş anlaşmasından 39 milyon TL kazanacak. ASTOR, yeni yaptığı dev iş anlaşmasını yatırımcıları ile paylaştı. KAP aracılığıyla yatırımcısı ile iş anlaşmasını paylaşan ASTOR şirketi, açıklamalarda da bulundu.
ASTOR'DAN KAP AÇIKLAMASI
ASTOR, KAP üzerinden yaptığı yeni iş anlaşmasıyla ilgili açıklamada; ''Şirketimiz yurt içinde yerleşik Biska Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firması ile 39.000.000.-TL (Otuzdokuzmilyon Türk Lirası) tutarında 1 Adet Güç Transformatörü, 4 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 7 Adet Metal Clad Anahtarlama Ürünü, 1 Adet Yardımcı servis transformatörü, 34 Adet OG Metal Enclosed Anahtarlama Ürünü, 12 Adet Monoblok Beton köşk, 12 Adet Dağıtım Transformatörü sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.'' açıklamalarında bulundu.
ASTOR HİSSELERİ HAFTANIN İLK GÜNÜNE NASIL BAŞLADI?
BIST 100 endeksinde ''ASTOR'' kodu ile fiyatlanan şirketin hisseleri haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Şirketin hisseleri TSİ 10.36 itibariyle yüzde 3,70 yükselişle 58,80 TL'den işlem görmektedir. Anlaşma duyurusunu pozitif fiyatlayan ASTOR hisselerinde volatilite devam edecek gibi görünmekte.
ASTOR FAALİYETİ NEDİR?
Astor Enerji 40 yıla yakın bilgi birikimi ile transformatör imalat ve satışı yaparak elektromekanik imalat sanayinde sektöre yön veren, yenilikçi ve dünya çapında ülkemizi başarı ile temsil eden bir firmadır. Elde ettiğimiz tecrübe, üretim ve kalite anlayışımızı Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretimine aktararak sektöre katkı sağlamayı hedefleyen firma, Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretim ve satışına başlamıştır.
Kaynak: halkaarz.net