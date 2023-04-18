Astor Enerji'den dev iş anlaşması

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) halka arz olmasından sonra hızla iş anlaşmaları yapmaya devam ediyor. Yaptığı yeni iş anlaşması ile yatırımcısını sevindirmeye devam eden ''ASTOR'' bu anlaşmadan yaklaşık olarak 4 milyon 930 bin dolar (95 milyon 585 bin 770 TL) kazanacağını açıkladı.