Astor Enerji'den dev iş anlaşması
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) dev iş anlaşmasına imzayı attı. Dev enerji şirketi iş anlaşmasından yaklaşık olarak 95 milyon 587 bin TL kazanacak.
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) halka arz olmasından sonra hızla iş anlaşmaları yapmaya devam ediyor. Yaptığı yeni iş anlaşması ile yatırımcısını sevindirmeye devam eden ''ASTOR'' bu anlaşmadan yaklaşık olarak 4 milyon 930 bin dolar (95 milyon 585 bin 770 TL) kazanacağını açıkladı.
ASTOR KAP AÇIKLAMASI
ASTOR şirketi, KAP üzerinden yatırımcılarına yaptığı yeni iş anlaşmasıyla ilgili açıklamada şunları ifade etti:
- Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş ile, "TRAFO-DAĞITIM-HR ALIMI" kapsamında yapılan ihalede en uygun teklif şirketimizce verilerek, ihale 4.930.000 USD (95.587.770 TL) bedel ile uhdemizde kalmıştır.
- İtiraz süresi içerisinde gelen taleplerin değerlendirilmesi sonrasında ihale sonucunda değişiklik yapılması hakkı saklı kalmak üzere ihaleyi düzenleyen firma tarafından Şirketimiz 18.04.2023 tarihinde, sözleşme imzalamaya davet edilmiştir.
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ASTOR FAALİYETLERİ NELER?
Şirket faaliyetlerini şu şekilde açıklıyor:
- Astor Enerji 40 yıla yakın bilgi birikimi ile transformatör imalat ve satışı yaparak elektromekanik imalat sanayinde sektöre yön veren, yenilikçi ve dünya çapında ülkemizi başarı ile temsil eden bir firmadır. Elde ettiğimiz tecrübe, üretim ve kalite anlayışımızı Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretimine aktararak sektöre katkı sağlamayı hedefleyen firmamız, Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretim ve satışına başlamıştır.