ASTOR'dan 4 yeni iş ilişkisi

Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranının % 1,49 olduğu ve bu yeni iş ilişkisinin ciroya ve karlılığa olumlu katkı sağlayacağı beyan edildi.

Açıklamada, “Özel bir fima ile 11.05.2023 tarihinden 970.175.-EUR (Dokuzyüzyetmişbin yüzyetmişbeş Avro) ve 4.571.700.- $ (Dörtmilyonbeşyüzyetmişbirbinyediyüz AmerikanDoları) tutarında " 6 Adet Güç Transformatörü, 8 Adet Yardımcı Transformatör, 23 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 90 Adet Anahtarlama Ürünü" sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı % 1,49' dur.” denild.