ASTOR'dan 4 yeni iş ilişkisi
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), bugün (16.05.2023) KAP’ta 4 yeni iş ilişkisi hakkında bildirimde bulundu. Yapılan açıklamada sözleşmeye dair bilgiler verildi.
Astor Enerji A.Ş. dikkat çeken 4 yeni iş ilişkisi hakkında gelişmelerle dikkat çekti. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
- ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 12.05.2023 tarihinde yapılan IH2023/46 numaralı "TRAFO ALIMI" işine ilişkin 9.950.000.- USD (Dokuzmilyondokuzyüzellibin AmerikanDoları) bedelli ihaleye, en uygun fiyatı vermiştir. Sözleşme imzalama süreçleri beklenmektedir. Sözleşme süresi 1 yıl olup, parçalı olarak sevkiyatlar sonrası ödeme vadesi 90 gündür.”
11.05.2023 tarihinde, Astor Enerji, ismini gizli tuttuğu özel bir firma ile 970.175 EUR ve 4.571.700 USD tutarında " 6 Adet Güç Transformatörü, 8 Adet Yardımcı Transformatör, 23 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 90 Adet Anahtarlama Ürünü" sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranının % 1,49 olduğu ve bu yeni iş ilişkisinin ciroya ve karlılığa olumlu katkı sağlayacağı beyan edildi.
Açıklamada, “Özel bir fima ile 11.05.2023 tarihinden 970.175.-EUR (Dokuzyüzyetmişbin yüzyetmişbeş Avro) ve 4.571.700.- $ (Dörtmilyonbeşyüzyetmişbirbinyediyüz AmerikanDoları) tutarında " 6 Adet Güç Transformatörü, 8 Adet Yardımcı Transformatör, 23 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 90 Adet Anahtarlama Ürünü" sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı % 1,49' dur.” denild.
09.05.2023 tarihinde Senegal' de yerleşik özel bir firma ile 1.750.000 EUR tutarında," 3 Adet Güç Transformatörü ve 3 Adet Kurutip Transformatör" sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranının % 0,50 olduğu ve bu yeni iş ilişkisinin ciroya ve karlılığa olumlu katkı sağlayacağı beyan edildi.