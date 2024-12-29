ATM'lerden para çekenler dikkat: Yeni dönem başlıyor
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan 'sahte döviz' krizinin ardından birçok banka ATM'si, 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmeyi durdurmuştu. TBB), para sayma makineleri ve ATM cihazlarındaki yazılım güncellemelerinin tamamlandığını ve para çekme ile yatırma işlemlerinin yeniden başladığını açıkladı.
Aralık ayının ilk haftasında meydana gelen sahte döviz krizi, Türkiye'de milyonlarca sahte 50 ve 100 dolarlık banknotun piyasaya sürüldüğünü gözler önüne sermişti.
Kapalıçarşı'da ticaretin neredeyse tamamen durmasına yol açan bu gelişmenin ardından birçok banka, eski tarihli dolarları almayı durdurmuştu.
Ayrıca, söz konusu sahte paraların para sayma makineleri, ATM cihazları ve mor ışıkla dahi tespit edilemediği bildirilmişti.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), döviz banknot sayma ve kontrol makinelerindeki yazılım güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını ve bankaların döviz banknotlarını kabul etmeye başladığını duyurdu.
Yurt dışından temin edilen makinelerdeki yazılım güncellemeleriyle birlikte, 2009 yılından önce basılan 50 ve 100 dolarlık banknotların ATM'lerdeki yatırma ve çekme işlemleri de yeniden aktif hale getirildi.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
- Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır.