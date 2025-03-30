Avrupa'da işten çıkarma dalgası büyüyor

Kıtada başta otomotiv olmak üzere finanstan teknolojiye, mühendislikten havacılık ve uzay sektörüne kadar pek çok sektörü etkisi altına alan işten çıkarma dalgası, yavaşlayan ekonomide küresel işgücünün karşılaştığı zorlukların arttığını gösteriyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) 2008 ile 2023 arasında 2,3 milyon imalat işi kaybedilirken, bunun neredeyse bir milyonu 2019'dan bu yana gerçekleşti. Krizin tam boyutu, kısa süreli sözleşmeler ve azaltılmış çalışma saatleri ile gölgelenirken, gerçek iş kaybının ise 4,3 milyonu bulabileceği ifade ediliyor.