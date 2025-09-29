Aylık taksitler dudak uçuklatıyor! İşte 300.000 TL ihtiyaç kredisi için güncel faizler

300.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için bankaların 12 ay vadeli güncel faiz oranları açıklandı. İşte banka banka aylık taksitler ve toplam ödeme tutarları…

300.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için bankaların 12 ay vadeli güncel faiz oranları ve ödeme planları belli oldu. İşte en düşükten en yükseğe bankaların sunduğu faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam ödemeler…

TEB - Türk Ekonomi Bankası (3 Ay Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756,42 TL
Toplam Ödeme: 382.802,04 TL

ON Dijital Bankacılık (Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 32.481,52 TL
Toplam Ödeme: 391.503,24 TL

Alternatif Bank (Dijital İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 32.481,52 TL
Toplam Ödeme: 391.278,24 TL

getirfinans (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.969,53 TL
Toplam Ödeme: 395.634,36 TL

ING (3 Ay Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 33.092,11 TL
Toplam Ödeme: 398.605,32 TL

QNB (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 33.214,91 TL
Toplam Ödeme: 400.303,92 TL

DenizBank (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 33.264,10 TL
Toplam Ödeme: 400.894,20 TL

Yapı Kredi (3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 33.461,21 TL
Toplam Ödeme: 403.259,52 TL

N Kolay (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 33.708,41 TL
Toplam Ödeme: 406.225,92 TL

Türkiye Finans (3 Ay Ertelemeli Finansman)

Kâr Payı Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 34.330,38 TL
Toplam Ödeme: 411.964,56 TL

Garanti BBVA (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: %4,24
Aylık Taksit: 34.832,00 TL
Toplam Ödeme: 419.709,00 TL

İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 34.957,96 TL
Toplam Ödeme: 421.220,52 TL

Ziraat Katılım (İhtiyaç Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: %4,39
Aylık Taksit: 35.210,56 TL
Toplam Ödeme: 424.026,72 TL

