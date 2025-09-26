Aylık taksitler dudak uçuklattı! 150.000 TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda ne kadar ödeniyor?

150.000 TL ihtiyaç kredisi için 12 ay vadeli hesaplamalar belli oldu. Bankaların güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam ödeme miktarları açıklandı. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
150.000 TL için 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi hesaplamaları açıklandı.

İşte faiz oranları:

Alternatif Bank – Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %1,99
Aylık Taksit: 14.700,21 TL
Toplam Ödeme: 177.152,52 TL

CEPTETEB – 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.878,21 TL
Toplam Ödeme: 191.401,02 TL

ON Dijital Bankacılık – Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 16.240,76 TL
Toplam Ödeme: 195.751,62 TL

QNB – Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 16.607,46 TL
Toplam Ödeme: 200.152,02 TL

DenizBank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 16.632,05 TL
Toplam Ödeme: 200.447,10 TL

Yapı Kredi – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Toplam Ödeme: 201.629,70 TL

N Kolay – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 16.854,21 TL
Toplam Ödeme: 203.113,02 TL

İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 17.102,77 TL
Toplam Ödeme: 206.095,74 TL

Türkiye Finans – 3 Ay Ertelemeli Finansman

Kâr Payı Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 17.165,19 TL
Toplam Ödeme: 205.982,28 TL

Ziraat Katılım – İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 17.353,13 TL
Toplam Ödeme: 208.987,56 TL

Garanti BBVA – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,24
Aylık Taksit: 17.416,00 TL
Toplam Ödeme: 209.854,50 TL

Akbank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,44
Aylık Taksit: 17.668,59 TL
Toplam Ödeme: 212.885,58 TL

ICBC Bank Turkey – Hesaplı Kredi

Faiz Oranı: %4,58
Aylık Taksit: 17.846,46 TL
Toplam Ödeme: 215.020,02 TL

Halkbank – Hızlı Kredi

Faiz Oranı: %5,06
Aylık Taksit: 18.462,82 TL
Toplam Ödeme: 222.416,34 TL

ihtiyaç kredisi