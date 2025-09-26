Aylık taksitler dudak uçuklattı! 150.000 TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda ne kadar ödeniyor?
150.000 TL ihtiyaç kredisi için 12 ay vadeli hesaplamalar belli oldu. Bankaların güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam ödeme miktarları açıklandı. İşte detaylar...
İşte faiz oranları:
Alternatif Bank – Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %1,99
Aylık Taksit: 14.700,21 TL
Toplam Ödeme: 177.152,52 TL
CEPTETEB – 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.878,21 TL
Toplam Ödeme: 191.401,02 TL
ON Dijital Bankacılık – Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 16.240,76 TL
Toplam Ödeme: 195.751,62 TL
QNB – Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 16.607,46 TL
Toplam Ödeme: 200.152,02 TL
DenizBank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 16.632,05 TL
Toplam Ödeme: 200.447,10 TL
Yapı Kredi – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Toplam Ödeme: 201.629,70 TL
N Kolay – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 16.854,21 TL
Toplam Ödeme: 203.113,02 TL
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 17.102,77 TL
Toplam Ödeme: 206.095,74 TL
Türkiye Finans – 3 Ay Ertelemeli Finansman
Kâr Payı Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 17.165,19 TL
Toplam Ödeme: 205.982,28 TL
Ziraat Katılım – İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 17.353,13 TL
Toplam Ödeme: 208.987,56 TL
Garanti BBVA – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,24
Aylık Taksit: 17.416,00 TL
Toplam Ödeme: 209.854,50 TL
Akbank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,44
Aylık Taksit: 17.668,59 TL
Toplam Ödeme: 212.885,58 TL
ICBC Bank Turkey – Hesaplı Kredi
Faiz Oranı: %4,58
Aylık Taksit: 17.846,46 TL
Toplam Ödeme: 215.020,02 TL
Halkbank – Hızlı Kredi
Faiz Oranı: %5,06
Aylık Taksit: 18.462,82 TL
Toplam Ödeme: 222.416,34 TL