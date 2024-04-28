Bakan açıkladı: Yaşlılar için yeni destek geliyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan 'Yaşlı Destek Programı'na ilişkin yeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bakan'ın açıklamlarına göre Yaşlı Destek Programı başvuruları başladı! Bakın ne kadar para verilecek ve Yaşlı Destek Programı başvuru şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2024) başvuruların başladığını bildirdi.
YAŞLILAR İÇİN YENİ DESTEK GELİYOR!
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2'ye yükseldiği Türkiye'de, yaşlılara sunulan hizmet sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bu kapsamda aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlılığın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürdüklerimi kaydeden Göktaş, yaşlılara yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, koruyucu, önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırdıklarını aktardı.
NE KADAR ÖDENEK AYRILDI?
Göktaş, 2016'da uygulanmaya başlanan ve genel bütçeden aktarılan kaynakla sürdürülen YADES ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, yaşlıların ev ortamında yaşamını sürdürüp, sosyal hayata katılmalarının desteklenmesini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti: