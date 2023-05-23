Bakan Bilgin açıkladı: Asgari ücrette masadaki rakam belli oldu
Kamu çalışanlarına yüzde 45 oranında zam yapılırken en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarıldı. Hal böyle olunca milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli Temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Bakan Bilgin açıklamalarda bulurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında merak edilen soruları cevapladı.
"ÇOK AZ BİR SÜRE KALDI"
Bakan Bilgin, EYT kapsamında emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin soru üzerine, 1 milyon 700 bin dolayında başvurunun geldiğini, üç aydır SGK personelinin olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü anlattı.
Maaş bağlama işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Çok az bir süre kaldı, bu hafta içerisinde tamamlanır. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok." ifadelerini kullandı.
İŞTE ASGARİ ÜCRETTE YENİ ZAM TAHMİNİ
Bu da yüzde 45 artış demek oluyor. Yüzde 45 artışla düşündüğümüzde sayın Cumhurbaşkanının seçime kadar asgari ücreti 12 bin 500 TL olarak açıklaması bizim için sürpriz olmayacaktır.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM OLUR?
Bu yeni durum SSK ve Bağkur emeklileri için de bir beklenti oluşturdu. Memur ve kamu işçilerine verilen yüzde 45’lik zammın emeklilere de yansıtılacağı kanaatindeyiz.