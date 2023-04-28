Bakan Bilgin açıkladı: Emeklilere refah payı verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk canlı yayınında emeklilere ve EYT'lilere müjde verdi. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılırken zam alamayan 7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilere de refah payı ödemesi yapılacağını duyurdu. EYT'd emeklilik başvurusu yapıp da halen emekli maaşını alamayanlarla ilgili de Bakan Bilgin'den flaş açıklamalar geldi. İşte Bakan Bilgin'in emekli ve EYT'lilere verdiği haberlerin satır başları...