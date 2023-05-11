Bakan Bilgin asgari ücrette ‘eşiği’ açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zamlarıyla ilgili olarak şunları ifade etti;

- 8 bin 500 lira ocak ayında yapıldığı zaman beklentilerin üzerinde bir artıştı. Açıkladığımız gün 459 dolardı. Türkiye enflasyon karşısında emekçilerini koruyan bir sosyal devlet sorumluluğuyla hareket etti. Ben bir sosyal devlet uygulaması olarak asgari ücreti hep şuna dikkat ediyorum. Asgari ücreti dolar ekseninde söylemek doğru değil ama reel alım gücü, enflasyon bunları birlikte mukayese ederek 500 dolar eşiğinin aşağısına düşürmemek lazım.