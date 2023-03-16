Bakan Derya Yanık açıkladı: 3.038 lira hesaplarda!
Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda zorluk çeken ailelere, SED yardımı yapılıyor. Mart ayının gelmesiyle gözler ödeme tarihlerine ve hesaplara çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Mart ayı içerisinde SED ödemesi yaptık” dedi.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılıyor.
• Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır.
• Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır.
• Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.
Peki SED ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 Mart ayı SED yardımı yattı mı?
SED YARDIMI 2023 MART AYI NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerinin ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mart ayı içerisinde 582.692.272 TL Ekonomik Sosyal Destek ödemesi yaptıklarını açıkladı.
Yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:
- SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için Mart ayı içerisinde toplam 582.692.272 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık.
SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 2.337 TL’den 3.038 TL’ye yükseldiği açıklanmıştı.