Bakan Derya Yanık açıkladı: 3.038 lira hesaplarda!

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılıyor.

• Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır.

• Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır.

• Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

Peki SED ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 Mart ayı SED yardımı yattı mı?