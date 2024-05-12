Bakan duyurdu! 4,8 milyar TL hesaplara yatırıldı

4,8 MİLYAR TL HESAPLARA YATIRILDI

Bakan Göktaş, açıklamasında toplamda 4,8 milyar liralık engelli ve yaşlı aylığının hesaplara yattığını duyurdu. Buna göre yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL engelli aylığı hak sahiplerine yatırıldı. Bakan Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: