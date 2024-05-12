Bakan duyurdu! 4,8 milyar TL hesaplara yatırıldı
Milyonlarca emekli ve yaşlığının beklediği haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Hesaplara toplam 4,8 milyar lira yatırıldı. İşte ayrıntılar...
Milyonlarca engelli ve yaşlının gözü, mayıs ayında yatacak maaşlardaydı. Mayıs ayı maaşlarının ne zaman yatacağını merak edenler, internette "mayıs ayı engelli ve yaşlı maaşı yattı mı" sorusunu arıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlıları ilgilendiren açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.
4,8 MİLYAR TL HESAPLARA YATIRILDI
Bakan Göktaş, açıklamasında toplamda 4,8 milyar liralık engelli ve yaşlı aylığının hesaplara yattığını duyurdu. Buna göre yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL engelli aylığı hak sahiplerine yatırıldı. Bakan Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Mayıs ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık"