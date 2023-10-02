Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması!
Meclisin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte, yeni yıl için asgari ücret çalışmaları başladı. 6 aylık enflasyon verilerine dayanarak hesaplandığında, gelecek yılın asgari ücretinin 15 bin lirayı aşabileceği bildiriliyor.
1 Ekim de meclisin açılmasıyla birlikte Asgari ücret çalışmalarının başladığı haberi verildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz dönemlerde asgari ücret fiyatları enflasyon zamları üzerinden belirlenmişti.
Bu yılda beklenen zam oranın enflasyon zammına yönelik olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre asgari ücrete artık senede 1 defa zam yapılması planlanırken bazı uzmanlar konuyla alakalı yüksek zam yapılırsa olabileceğini belirtiyor.
Bakan Mesaj Verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Şunları Ekledi
- Sonuç olarak aralık ayında başlayacak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı ile ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz.