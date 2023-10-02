Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması!

Meclisin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte, yeni yıl için asgari ücret çalışmaları başladı. 6 aylık enflasyon verilerine dayanarak hesaplandığında, gelecek yılın asgari ücretinin 15 bin lirayı aşabileceği bildiriliyor.

# Asgari ücret # çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması! - Resim: 1

1 Ekim de meclisin açılmasıyla birlikte Asgari ücret çalışmalarının başladığı haberi verildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz dönemlerde asgari ücret fiyatları enflasyon zamları üzerinden belirlenmişti. 

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Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması! - Resim: 2

Bu yılda beklenen zam oranın enflasyon zammına yönelik olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre asgari ücrete artık senede 1 defa zam yapılması planlanırken bazı uzmanlar konuyla alakalı yüksek zam yapılırsa olabileceğini belirtiyor.

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Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması! - Resim: 3

Bakan Mesaj Verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" dedi.

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Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması! - Resim: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Şunları Ekledi

- Sonuç olarak aralık ayında başlayacak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı ile ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz.

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