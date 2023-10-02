Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması!

Bu yılda beklenen zam oranın enflasyon zammına yönelik olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre asgari ücrete artık senede 1 defa zam yapılması planlanırken bazı uzmanlar konuyla alakalı yüksek zam yapılırsa olabileceğini belirtiyor.