Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde!

Bakan Işıkhan ayrıca "Kıymetli emeklilerimiz müsterih olsun, muhalefetin tahriklerine kapılmasın. Emekliler, bizim başımızın tacı. Nasıl emeklilerimize dokunacak en iyi ve en yeni politikaları bugüne kadar AK Parti hayata geçirdiyse bundan sonra da aynı şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. Liderimizin her zaman söylediği gibi, denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan pay vereceğimiz en büyük kesim yine emeklilerimiz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.