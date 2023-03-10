Bakan Koca duyurdu: 12 bin 700 atama yapılacak

Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak." dedi.