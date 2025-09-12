Bakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman

3. Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı ile nasıl ev, iş yeri ya da araç sahibi olurum?

“Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli” ile ev, araç veya iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. “Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli” ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatlarını alır.