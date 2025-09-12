Bakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman
Faizsiz, vade farksız ve bütçeye uygun ödeme seçenekleriyle ev, araç ya da iş yeri sahibi olma fırsatı sunan Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi, 18 yaşını doldurmuş herkese kapılarını açıyor. İşte 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman…
1. Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi nedir?
Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları; belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da iş yeri sahibi olunur.
2. Sistem nasıl işler?
Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da iş yeri sahibi olur.
3. Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı ile nasıl ev, iş yeri ya da araç sahibi olurum?
“Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli” ile ev, araç veya iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. “Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli” ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatlarını alır.
4. Banka kredisinden farkı nedir?
Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ya da iş yeri için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılara kira öder gibi ev sahibi olabilir.
5. Türkiye’nin 81 ilinde faydalanma imkanı var mı, başvurular nasıl yapılır?
Evet, dileyen herkes tüm Emlak Katılım şubelerinden sisteme dahil olabilir.
6. Sistem ikinci el otomobili de kapsıyor mu?
Sıfır veya ikinci el araç sahibi olma imkanı sağlanır.
7. İş yeri finansmanı nasıl sağlanır?
Evin ya da aracın teslimat planına göre önceden belirlenen iş yeri noter huzurunda yapılan çekilişlerle teslim edilir.
8. Ev ya da iş yeri sahipleri de faydalanabilir mi?
Evet, ev ya da iş yeri sahibi olanlar da sistemden faydalanabilir.
9. En fazla kaç taksitle imkan sunulur?
Konut ve iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.
10. Yaş ve gelir sınırı var mı?
18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı yoktur.