Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: "Asgari ücret bu sene artmış olacak"

Asgari ücret ile ilgili açıklama yapan Bakan Şimşek "Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye'de asgari ücret düşük değil ama geçim sıkıntısı elbette var. Biz refahı artıracağız. Asgari ücret konusunun istismarı popülizm içeriyor. Çalışanımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. " dedi.