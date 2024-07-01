Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: "Asgari ücret bu sene artmış olacak"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz rezervlerinin artık bir sorun teşkil etmediğini belirtti ve döviz hareketlerinin durulmayacağını çünkü Türkiye'deki enflasyonun hala yüksek olduğunu vurguladı. Asgari ücretin bu yıl reel olarak artacağını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT-Habertürk canlı yayınında asgari ücret, vergi düzenlemesi, enflasyon ve Merkez Bankası rezervlerine ilişkin birçok konuda ekonomi gündemini değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkış kararının cuma günü oy birliğiyle alındığını ve tek bir ülkenin bile itirazda bulunmadığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunları söyledi:
- Kaynak girişi zaten çok güçlü, nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz. Kaynak girişinin Mart sonundan bugüne net bazda Merkez Bankası'nın rezervlerine yansıyan boyutu neredeyse 78 milyar dolara ulaştı. Şu an itibarıyla rezerv yeterliliğinde IMF tanımına göre arzulanan seviyeye neredeyse vardık." dedi ve ekledi; "Yurt içi bankalarla olan swapları neredeyse 5 milyar dolara indirdik
Asgari ücret ile ilgili açıklama yapan Bakan Şimşek "Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye'de asgari ücret düşük değil ama geçim sıkıntısı elbette var. Biz refahı artıracağız. Asgari ücret konusunun istismarı popülizm içeriyor. Çalışanımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. " dedi.