Bakan Bilgin'den temmuz ara zammı açıklaması

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Bakan Bilgin asgari ücret zammı konusunda şu ifadeleri kullandı:

- Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz.

Bakan Bilgin, Başkan Erdoğan'ın da açıkladığı en düşük memur maaşının 22 bin TL olması hakkında ise hazırlıkların yapıldığı mesajını paylaştı.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomi/son-dakika-bakan-vedat-bilginden-asgari-ucret-zammi-ve-memur-maasi-aciklamasi