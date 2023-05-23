Bakan Bilgin'den temmuz ara zammı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı, memur maaşı ve EYT başvuruları ile ilgili açıklamada bulundu. Bilgin, asgari ücret için temmuz ayına işaret ederek "Yeniden değerlendirilecek" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı, memur maaşı ve EYT başvuruları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Vedat Bilgin, EYT başvurularıyla ilgili şu iafadeleri kullandı:
- Bu ay sonuna kadar çalışmalar tamamlanır. EYT'lilerin maaşları bağlanıyor. Kimse endişe etmesin. Eksik işlemleri olanların dosyaları tamamlıyor" dedi.
TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Bakan Bilgin asgari ücret zammı konusunda şu ifadeleri kullandı:
- Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz.
Bakan Bilgin, Başkan Erdoğan'ın da açıkladığı en düşük memur maaşının 22 bin TL olması hakkında ise hazırlıkların yapıldığı mesajını paylaştı.
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomi/son-dakika-bakan-vedat-bilginden-asgari-ucret-zammi-ve-memur-maasi-aciklamasi