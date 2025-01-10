Bakanlık açıkladı: Ödemeler hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ocak ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." dedi.

Mert Sagit Mert Sagit
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Bakanlık açıkladı: Ödemeler hesaplarda - Resim: 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

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Bakanlık açıkladı: Ödemeler hesaplarda - Resim: 2

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurguladı

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Bakanlık açıkladı: Ödemeler hesaplarda - Resim: 3

 Bakan Göktaş, şunları ifade etti:

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Bakanlık açıkladı: Ödemeler hesaplarda - Resim: 4

- Bu doğrultuda ocak ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. 

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Bakanlık açıkladı: Ödemeler hesaplarda - Resim: 5

- Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlı bakımı