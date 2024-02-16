Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Tarım ve Orman Bakanlığı bin 500 sürekli işçi alacak. Pek çok ilde yapılacak olan işçi alımı için şartlar açıklandı. KPSS şartı aranmayan alımlar için işte aranan şartlar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, bin 500 sürekli işçi alacak. Bakanlık'tan yayınlanan ilana göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca işçileri alacağını duyurdu. Başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden alınacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BİN 500 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli mesleklerde istihdam etmek üzere bin 500 sürekli işçi alıyor. KPSS şartının aranmadığı ilanda, birçok ilden alım yapılacağı belirtildi. Genel şartların açıklandığı ilanda, İŞKUR üzerinden de özel şartların açıklanacağını belirtildi. İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 13/02/2024–19/02/2024 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir(şahsen, posta veya eposta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir). Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek. Halihazırda bir kamu kurumunda çalışanların ilana başvuruları geçersiz sayılacak.
ARANAN ŞARTLAR
1 -) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2 -) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3 -) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
4 -) Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.
5 -) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
6 -) Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından önce sahip olmak.
7 -) Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.