Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BİN 500 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli mesleklerde istihdam etmek üzere bin 500 sürekli işçi alıyor. KPSS şartının aranmadığı ilanda, birçok ilden alım yapılacağı belirtildi. Genel şartların açıklandığı ilanda, İŞKUR üzerinden de özel şartların açıklanacağını belirtildi. İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 13/02/2024–19/02/2024 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir(şahsen, posta veya eposta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir). Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek. Halihazırda bir kamu kurumunda çalışanların ilana başvuruları geçersiz sayılacak.