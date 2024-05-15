Bakanlık iş arayanları İŞ-KUR'a davet etti: Binlerce alım yapılacak
İş arayan binlerce vatandaş Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruda bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş arayanlara müjdeyi verdi. Binlerce işçi alımı yapılacak. İŞKUR işçi alımı var mı? İŞKUR ilanlarına nereden bakabilirim?
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce iş arayana iş imkanı sağlamaya devam ediyor. İstihdamı artırmak için çalışmalar yapan İŞKUR onlarca sektöre işçi atamalarını gerçekleştiriyor. İŞKUR iş ilanları incelendiğinde çoğu ilanda KPSS şartı bulunmuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş arayanlara çağrıda bulunarak İŞKUR'a davet etti.
'İŞ ARAYAN İŞKUR'A GELSİN'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu.” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdam beklentilerindeki olumlu görünümün devam ettiğini belirtti.