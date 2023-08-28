Balıkçılar yeni sezona hazır!
Balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak balık av sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz’de bu sezon hamsi bolluğu bekleniyor.
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15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarı ile sona erecek.
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı’nda balıkçılar sezon öncesi tüm hazırlıklarını
tamamladı.
Tekneler onarılırken, ağ kesme ve örme işlemleri de tamamlandı.
Sezonun açılmasına kısa bir süre kala tüm çalışmalarını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül’ü bekliyor.