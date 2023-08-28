Balıkçılar yeni sezona hazır!

Balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak balık av sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz’de bu sezon hamsi bolluğu bekleniyor.

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Balıkçılar yeni sezona hazır! - Resim: 1

15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarı ile sona erecek.

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Balıkçılar yeni sezona hazır! - Resim: 2

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı’nda balıkçılar sezon öncesi tüm hazırlıklarını
tamamladı.

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Balıkçılar yeni sezona hazır! - Resim: 3

Tekneler onarılırken, ağ kesme ve örme işlemleri de tamamlandı. 

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Balıkçılar yeni sezona hazır! - Resim: 4

Sezonun açılmasına kısa bir süre kala tüm çalışmalarını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül’ü bekliyor.

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