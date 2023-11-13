Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destekler Bugün Hesaba Yattı! Bakanlık Duyurdu!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Bugünden itibaren başlayacak olan ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş, ayrıca çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği de verdiklerini söyledi. Bakan Göktaş, sosyal refah paylaşımını önde tutan bir anlayışla, güçlü sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ifade etti.