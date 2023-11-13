Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destekler Bugün Hesaba Yattı! Bakanlık Duyurdu!
Aile Bakanı Göktaş müjdeyi verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ihtiyaç sahiplerine desteklerin yatmaya başladığını duyurdu. Banka hesaplarına 1250 TL olarak yatacak destek ödemeleri bugün başladı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Bugünden itibaren başlayacak olan ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş, ayrıca çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği de verdiklerini söyledi. Bakan Göktaş, sosyal refah paylaşımını önde tutan bir anlayışla, güçlü sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ifade etti.
Bakan Göktaş şunları dile getirdi:
“İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapacağız."
Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ile hanelerin gelir düzeylerine göre farklı miktarlarda destek aldıklarını kaydetti.
Bakan Göktaş, destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için ilave olarak aylık Çocuk Desteği ile birlikte Elektrik Tüketim Desteği de sağladıklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, “Çocuk Desteği ile 0-6 yaş arası çocuk başına 300 TL, 6-18 yaş arası çocuk başına 200 TL, 18 yaş üstü öğrenci başına 250 TL ödeme yapıyoruz. Elektrik Tüketim Desteği ile de hanelerin elektrik faturalarını karşılıyoruz” diye konuştu.