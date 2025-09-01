Banka seçimi cebinizi yakmasın! 400.000 TL krediye en iyi teklif hangi bankadan?
Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Ancak faiz oranlarındaki küçük farklar, toplam geri ödemede on binlerce TL fark yaratıyor!
Ekonomik sıkışıklık ve yükselen yaşam maliyetleri, bireyleri ihtiyaç kredilerine yönlendirmeye devam ediyor. Özellikle kısa vadeli, yani 12 ay vadeli kredi seçenekleri, hem düşük risk hem de daha az faiz yükü nedeniyle cazip hale geliyor. Peki 400.000 TL kredi çeken bir kişi, 12 ay boyunca ne kadar taksit öder ve toplamda ne kadar geri ödeme yapar?
İşte 1 Eylül 2025 itibarıyla 12 ay vadeli 400.000 TL ihtiyaç kredilerinde faiz oranları ve ödeme detayları…
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 43.959,37 TL
Toplam Ödeme: 529.812,44 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 43.633,42 TL
Toplam Ödeme: 525.901,04 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 43.633,42 TL
Toplam Ödeme: 525.901,04 TL
QNB Finansbank (Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 44.286,55 TL
Toplam Ödeme: 533.738,60 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 44.483,44 TL
Toplam Ödeme: 533.801,28 TL
Yapı Kredi (3 Ay Ertelemeli)
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 44.614,94 TL
Toplam Ödeme: 537.679,28 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 44.614,94 TL
Toplam Ödeme: 537.679,28 TL
Garanti BBVA (Borç Kapatma Kredisi)
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 45.275,36 TL
Toplam Ödeme: 545.604,32 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 46.107,66 TL
Toplam Ödeme: 553.291,92 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 46.275,01 TL
Toplam Ödeme: 557.600,12 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %4,90
Aylık Taksit: 48.683,34 TL
Toplam Ödeme: 586.200,08 TL
Garanti BBVA (Standart Kredi)
Faiz Oranı: %5,54
Aylık Taksit: 50.904,32 TL
Toplam Ödeme: 613.151,84 TL