Bankada parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı!
23 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürmesinin ardından bankalar, mevduat ve kredi faizlerinde güncellemeye gitti.
Yeni faiz oranlarıyla 2 milyon TL’lik bir mevduatın 1 aylık (32 günlük) net getirisi bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte öne çıkan bankalar ve faiz oranları:
AKBANK
Faiz Oranı: %44,5
Vade Sonu Tutar: 2.064.373 TL
Net Kazanç: 64.373 TL
TEB
Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 2.066.542 TL
Net Kazanç: 66.542 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %44,5
Vade Sonu Tutar: 2.064.373 TL
Net Kazanç: 64.373 TL
ING
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 2.070.882 TL
Net Kazanç: 70.882 TL
QNB
Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 2.066.542 TL
Net Kazanç: 66.542 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 2.067.989 TL
Net Kazanç: 67.989 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 2.066.542 TL
Net Kazanç: 66.542 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 2.057.140 TL
Net Kazanç: 57.140 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 2.066.542 TL
Net Kazanç: 66.542 TL