Bankada parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı!

23 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürmesinin ardından bankalar, mevduat ve kredi faizlerinde güncellemeye gitti.

Yeni faiz oranlarıyla 2 milyon TL’lik bir mevduatın 1 aylık (32 günlük) net getirisi bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte öne çıkan bankalar ve faiz oranları:

AKBANK

Faiz Oranı: %44,5
Vade Sonu Tutar: 2.064.373 TL
Net Kazanç: 64.373 TL

TEB

Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 2.066.542 TL
Net Kazanç: 66.542 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %44,5
Vade Sonu Tutar: 2.064.373 TL
Net Kazanç: 64.373 TL

ING

Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 2.070.882 TL
Net Kazanç: 70.882 TL

QNB

Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 2.066.542 TL
Net Kazanç: 66.542 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 2.067.989 TL
Net Kazanç: 67.989 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 2.066.542 TL
Net Kazanç: 66.542 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 2.057.140 TL
Net Kazanç: 57.140 TL

HSBC

Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 2.066.542 TL
Net Kazanç: 66.542 TL

